F1 | Max Verstappen parla chiaro | “Mi ritirerò quando non sarò più al 100%”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non ci sono dubbi che Maxsia il principale favorito per il successo nel Mondiale 2024 di F1. Il campionato dell’anno venturo non avrà grossi cambiamenti dal punto di vista regolamentare ed è ragionevole pensare che l’olandese abbia dei notevoli vantaggi, vista la superiorità manifestata nel corso del 2023.si è imposto in 19 delle 22 gare disputate e questo datodell’egemonia a cui si è assistito. Il connubio con la Red Bull è stato tale da far piombare in una crisi di “identità” il suo compagno di squadra, Sergio Perez, non in grado di trovare la quadra dell’assetto dopo alcuni GP della stagione citata. Valutando il tutto in ottica futura, la presenza di Max sarà legata al fatto di essere competitivo al meglio delle sue possibilità. Non c’è intenzione di competere senza quella ...

'Smetterò quando non sarò più al 100% fisicamente e mentalmente' . Cosìa 'The - Race' sui sui futuri anni in Formula 1. 'Finché sarò al massimo delle mie potenzialità, correrò. Nel momento in cui non sarò più in grado di competere o di vincere le gare, ...Eppure, nonostante i tre titoli F1 e una capacità di guida che non ha eguali in tutto il mondo,non ha potuto noleggiare una Mercedes AMG GT per il tragitto aeroporto - albergo - ...Non ci sono dubbi che Max Verstappen sia il principale favorito per il successo nel Mondiale 2024 di F1. Il campionato dell'anno venturo non avrà grossi cambiamenti dal punto di vista regolamentare ed ...La Red Bull è stata dominatrice assoluta del 2023. Con Max Verstappen, la squadra di Milton Keynes ha fatto letteralmente ...