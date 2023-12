Ex Gkn | scongiurati i licenziamenti Il messaggio di Barbero ai lavoratori | «Perché sia un anno nuovo e non solo il nuovo anno» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) I 185 operai della ex-Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) possono tirare un sospiro di sollievo. I giudici del Tribunale del Lavoro haccolto il ricorso presentato a inizio dicembre dalla Fiom-Cgil ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto deiper «condotta antisindacale». Nessun licenziamento, dunque, a partire dal primo gennaio 2024. È la seconda volta che il sindacato deioperanti nelle imprese metalmeccaniche vince in Tribunale, sempre per lo stesso motivo. L’ultima volta nel 2021, contro la vecchia proprietà della fabbrica che aveva annunciato il licenziamento di oltre 400 operai. In attesa di conoscere il contenuto della sentenza, per le sigle sindacali è necessario utilizzare il tempo concesso dai giudici per «affrontare la fase di rilancio produttivo del sito, favorire la nascita di un ...