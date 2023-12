Eventi gratis 1° gennaio 2024 Roma | cosa fare e dove andare nella Capitale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il 2023 è ormai agli sgoccioli esi prepata ad accogliere il nuovo anno con tantissimiculturali e iniziative gratuite per celebrare ile vivere lain tutta la sua vivacità. Concerti, mostre, letture ed esposizioni. Sono solo alcune delle proposte cheriserverà a famiglie e turisti a partire dal 1°con il programma “Capodarte” che, come nelle edizioni precedenti, ha permesso di usufruire di tante iniziative e appuntamenti a titolo completamente gratuito. Eccoa partire dal primo giorno del nuovo anno. Visitarea Natale come spostarsi in città...