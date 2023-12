Evade dai domiciliari e provoca incidente stradale sotto effetto di droghe | arrestato dai Carabinieri a Fontanarosa

Singolare vicenda accaduta in provincia di Frosinone. Un 24enne ha lasciato il regime degli arresti domiciliari e chiedendo di essere riportato in ... (ilgiornale)

evade dai domiciliari a Natale da Fontanarosa . Si mette alla guida in stato di alterazione e si ribalta con l’auto finendo in ospedale A Natale ... (puntomagazine)

Da alcuni mesi era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 26enne di Fontanarosa che nel giorno di Natale ha deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli. Ma la ...Il 40enne evasodomiciliari è stato denunciato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. ...Un folle inseguimento nella serata di lunedì 25 dicembre conclusosi con uno schianto e un rogo. Tutto è cominciato intorno alle 20,45, in via Castellana a… Leggi ...Una corsa a tutta velocità per le strade del centro abitato di Fontanarosa, in provincia di Avellino, conclusasi contro un muro dopo il ribaltamento dell'auto. Il giorno di Natale, un 26enne del posto ...