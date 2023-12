Estrela Amadora vs Arouca – probabili formazioni

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Cinque posizioni separanonella classifica della Primeira Liga in vista della partita di giovedì 28 dicembre all’Estadio Jose Gomes. Entrambe lesono rimaste imbattute nelle ultime tre partite di campionato, e prolungare questa serie sarà auspicabile per entrambi i club. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’è arrivato a Natale imbattuto in tre partite di campionato, anche se sono stati conquistati solo cinque punti su nove disponibili. Tuttavia, si è trattato di un indubbio ...

Non c’è pausa per il campionato portoghese che in mezzo alla settimana tornerà in campo per il turno numero 15, che sarà diluito in più giorni: ... (infobetting)

La mini tournée della Roma contro le squadre della Primeira Liga portoghese si chiude con un altro successo. Dopo l'1 - 1 col Braga e il 4 - 0 all', la formazione guidata da Mourinho passa 4 - 2 in casa del Farense. Buone le risposte fornite dai giallorossi contro una squadra più avanti nella preparazione, che ha già giocato due ...Netto il successo colto dai giallorossi ai danni dell', formazione neopromossa nella massima serie del calcio lusitano: 4 - 0 il punteggio, con due gol per tempo messe a segno dall'...O treinador do Arouca, Daniel Sousa, assumiu hoje esperar dificuldades na deslocação à Reboleira, da 15.ª jornada da I Liga de futebol, pela "equipa aguerrida" do Estrela da Amadora e envolvência dos ...Declarações de Daniel Sousa, treinador do Arouca, na antevisão do jogo com o Estrela da Amadora, marcado para esta quinta-feira, às 20h15, no Estádio José Gomes.