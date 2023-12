Estrazioni SuperEnalotto | come cambia il calendario nel 2024

ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di martedì 26 Dicembre 2023: i numeri di oggi Ultime notiziedel Lotto, dele del Million Day Estrazione Million Day martedì 26 ...... martedì 26 Dicembre 2023: la combinazione vincente ARTICOLO SUCCESSIVO Estrazione Million Day martedì 26 Dicembre 2023: i numeri vincenti Ultime notiziedel Lotto, dele del ...Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto non si svolgeranno oggi, martedì 26 dicembre 2023, in occasione della Festa di Santo Stefano. Questa decisione ha portato alla necessità di un recuper ...Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, che solitamente si svolgono il martedì, non sono state effettuate il 26 dicembre 2023, in occasione della Festa di Santo Stefano. Questa pausa è in l ...