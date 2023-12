ESTEBAN OCON PARLA DEL SUO PIÙ GRANDE PROBLEMA NELLO SPORT

(Alpine) Il dato appena raccontato di Gasly è però viziato da un altro fattore: a confermare l'equilibrio che regna nella coppia di piloti dell'Alpine c'è il fatto che sommando i tempi ...Significativa anche l'impresa di, che a Baku con le sue C3 ha percorso 300,1 chilometri. Infine, qualche numero relativo ai gran premi del 2023: la gara in cui sono state sostituite più ...Bernie Collins, ex boss delle strategie in Aston Martin, ha indicando le migliori mosse orchestrate dai muretti box dell'ultima stagione ...Potrebbe anche prendersi un mezzo voto in meno, perché tutto sommato Gasly, seppur di poco, gli arriva davanti in classifica. Inezie, comunque: 62-58, con Pierre che ringrazia soprattutto per i punti ...