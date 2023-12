Esplosione in centro a Firenze | spaccati i vetri delle abitazioni per lo scoppio di un petardo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’di unin pienoha causato il danneggiamento di alcuni. Loè stato avvertito martedì intorno alle ore 20 in Sdrucciolo de Pitti, strada che collega piazza de’ Pitti con via Maggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando die il personale della Toscana Energia per le necessarie verifiche, perché inizialmente si era ipotizzata una fuga di gas. Dalle indagini e analisi della squadra dei Vigili del fuoco sembra infatti che si sia trattato dell’di un, probabilmente di grosse dimensioni. La percezione dello, forse anche a causa della ridotta dimensione della strada, è ...

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini sull’ esplosione che si è verificata in un centro di accoglienza di migranti a San Lorenzo Nuovo, in ... (giornaledellumbria)

Fortunatamente, il suo trattore aveva assorbito gran parte dell', ma la gamba era rimasta ... Nel 2002, per affrontare il problema, è stato addirittura creato undi sminamento ...... nella pratica si dimostra ferma nel volersi porre direttamente aldell'agone mercantile per ... Ricordiamo l'di colori vista in " the Creator's Journey " di Janet Echelman per Kohler e ...Le esplosioni mettono in serio pericolo l'incolumità di cani e gatti, uccelli e altre specie che mal sopportano il fragore e le illuminazioni improvvise ...TREVISO - Piazza blindata e ordinanza per vietare l’uso di contenitori di vetro nel cuore del centro storico. E oggi in la Questura deciderà eventuali limitazioni anche alla vendita ...