Erdogan | “Netanyahu come Hitler” Il premier israeliano | “No giudizi morali da genocida”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ira del ministroGanz: "Sfacciata distorsione della realtà, dissacrazione della memoria dell'Olocausto" "Le azioni delBenjaminsono diverse da quelle di? No". E' l'accusa del presidente turco Recep Tayyip, mentre - dopo l'attacco del 7 ottobre in Israele - proseguono le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, finita

Il conflitto in Medio Oriente non accenna a placarsi, anzi il rischio di un’estensione resta sempre nell’aria, complici anche dichiarazioni ... (lanotiziagiornale)

Il presidente turco è tornato ad attaccare Israele, paragonandone il leader e le decisioni sul campo a quelle del Terzo Reich. Netanyahu: "Non ... (ilgiornale)

Le dichiarazioni di, che in passato ha più volte accusato, vengono riportate dall'agenzia turca Anadolu. La replica di: "Genocida, da lui no giudizi morali" ", che ...Il presidente turco Recep Tayyipè tornato ad attaccare lo Stato ebraico e il primo ministro Benjamin. " Quello che fa non ha nulla da invidiare a quello che ha fatto Hitler ", ha dichiarato il leader di Ankara, ...AGI - Il massacro del 7 ottobre nel sud di Israele è stato una risposta all'assassinio, nel 2020, del comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane Qassem Soleimani. Lo hanno dichiarato i ...Il premier israeliano Benyamin Netanyahu accusa Erdogan di commettere un genocidio fra i curdi e di avere il record mondiale di arresti di giornalisti. Riferendosi all'evocazione di Hitler da parte de ...