Era violento e depresso Così Noé ha sterminato la famiglia a Natale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Era in cura per depressione dal 2017 l'uomo che ha ucciso i 4 figli e la moglie la notte di. Nel 2019 aveva già accoltellato la donna

“Quello di Salvini è squadrismo istituzionale, perché è un atteggiamento non tollerabile in una democrazia come la nostra. Lo squadrismo non è solo ... (ilfattoquotidiano)

"Sorella non sei sola". È diretto, chiaro e senza fronzoli, il graffito lasciato a Padova, in via San Francesco angolo via Zabarella, accanto al ... (liberoquotidiano)

All'arrivo dei sanitari del 118 per il giovane di Alatri non c'già più nulla da fare. Il ragazzo si è scontrato con la sua lancia Y con un furgone Iveco. AutoSecondo la ricostruzione il sinistroavvenuto in galleria, dove il 72enne pare avesse dovuto rallentare edstato tamponato dall'autoarticolato: un urto improvviso e, che aveva ...Era in cura per depressione dal 2017 l'uomo che ha ucciso i 4 figli e la moglie la notte di Natale. Nel 2019 aveva già accoltellato la donna ...Noé Bafania era un uomo violento e con disturbi depressivi: ha ucciso la moglie e i quattro figli. Questa storia ha choccato la Francia.