Empoli | suona campanelli per scherzo 15enne aggredito e accoltellato

Cinque risultati utili di fila, che diventano sei. Cinque vittorie in casa di fila, che diventano sei. Il Torino si fa il regalo di Natale in anticipo battendo e staccando l'in classifica al termine di una gara combattuta, noin bellissima ma ricca di intensità, emozioni e volontà. Torino che nel primo tempo va in vantaggio, sembra poter contrtollare e aumentare il ...... il match contro l'Atalantacome spareggio per le coppe. Insomma il campionato entra nel vivo ...questi big match e in generale tutte le partite del campionato di Serie A (a partire da- ...Uno scherzo innocuo, senza alcuna cattiveria. Un gioco finito male, culminato con una coltellata. Stava suonando i campanelli per scherzo con alcuni coetanei il quindicenne toscano della provincia di.Cerreto Guidi (Firenze), 27 dicembre 2023 – Ferito con un coltello all'addome dopo essere stato inseguito per aver suonato per scherzo, con alcuni coetanei, il campanello di casa del suo presunto ...