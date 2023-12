Emma Marrone | Natale in caserma con il fratello vigile del fuoco

È Apnea il titolo del brano che Emma porterà in gara al Festival di Sanremo 2024 È Apnea il titolo del brano che Emma porterà in gara alla 74° ... ()

Natale in caserma per Emma Marrone . La cantante ha raggiunto il fratello vigile del fuoco a Piacenza, con la mamma, per trascorrere insieme questa ... (today)

...cantante è sbottata sul social dopo il pranzo di Natale col fratello nella caserma dei Vigili del Fuoco Ha voluto rispondere alle 'brutte persone' che hanno creato una polemica infondata...Al Teatro Politeama di Piacenza il 20 gennaio Boxe - Addio a Giordano Mosconi: storico maestro della Salus et Virtus - AUDIO Natale a Piacenza per la cantante, visita ai vigili del fuoco ...Emma ha risposto ad alcune critiche arrivate dopo la condivisione del post in cui parlava del Natale passato con la madre nella caserma dei vigili ...Manca poco per “L’anno che verrà”, che vedrà tantissimi artisti. Grande attesa anche a Cosenza e a Corigliano per i concerti di Giorgia e Max Pezzali ...