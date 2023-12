Elodie? Mettiamoci d' accordo | se ti chiedono di spogliarti Andrea Delogu ad alzo zero

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Bella, simpatica. E "irrequieta", come si definisce lei., conduttrice tra radio e tv, confida i lati oscuri della sua vita a La Stampa in una lunga intervista a cuore aperto. Dall'infanzia nella Comunità di San Patrignano ("Eravamo una grande famiglia. Questa fiducia nel prossimo e nel mondo mi è rimasta addosso: crescendo non l'ho persa, al massimo si è allentata un filino. Poi, come tutti, anch'io ho i miei momenti bui, dove piango nella doccia ascoltando Max Pezzali, ma mi aggrappo sempre all'idea che dopo si sta meglio") ha ereditato proprio quell'inquietudine: "Vado in analisi da dieci anni e mi sono resa conto che se impari dalla sofferenza, le cose cambiano. Quando invece non riesci a guardare in faccia il dolore, e lo nascondi, allora marcisce". Del corpo sui social fa un uso liberatorio, disinibito. Un po' come ...

... del nostro cane, del figlio di nostra sorella, di noi in versione "a Samremo" per un party ... E se non ci ha convinto per nienteuna pietra sopra (in senso metaforico!): se l'istinto ...... del nostro cane, del figlio di nostra sorella, di noi in versione "a Samremo" per un party ... E se non ci ha convinto per nienteuna pietra sopra (in senso metaforico!): se l'istinto ...