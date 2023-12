Elmas saluta il Napoli | “Tifosi | sarete sempre nel mio cuore”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Con una lettera da brividi sui social,dele si congeda dopo il passaggio al Lipsia. “nel mio”. Con un post commovente sui social, Eljifhato ideldopo il suo passaggio ufficiale al Lipsia. L’ormai ex centrocampista azzurro ha ringraziato i supporter partenopei per l’affetto ricevuto in questi anni:“Cari, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso notti indimenticabili e vissuto gioie indescrivibili. Far parte della famiglia napoletana è stato un ...