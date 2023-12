Elmas | il saluto ai tifosi | “Mi avete accolto bambino Fare parte della famiglia napoletana è stato un privilegio”

Napoli - Elifpassa al Lipsia in maniera ufficiale e arriva la lettera per i tifosi del Napoli sui social : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...... siamo pronti al fischio d'inizio! Unai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta ... Anguissa, Lobotka (dal 24' st Gaetano), Zielinski (dal 15' st Cajuste); Politano (dal 15' st), ...Eljif Elmas ha pubblicato un post su Instagram nel quale saluta i tifosi del Napoli con una lettera d’addio. Ecco le parole del centrocampista macedone: ...C'è aria di addio per l'esterno, che piace all'Al-Shabab: la prima offerta è bassa, ma la distanza tra le parti è minima ...