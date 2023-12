Elmas dal Napoli al Lipsia | è ufficiale | i dettagli dell' intesa

saluta il Napoli , è ufficialmente un calciatore del Lipsia . Il comunicato ufficiale: "ha firmato un contratto a fino al 2028. Il centrocampista indosserà la maglia numero 6. Si unirà alla squadra per l'inizio degli allenamenti nel 2024. Benvenuto a Lipsia, Eljif!" Il Lipsia ha ...... Walter Mazzarri potrebbe apportare qualche modifica tattica in attesa di novitàmercato. Lui ...di fatto al Lipsia, c'è il buco lasciato da Zielinski che non rinnova. Quindi, in questo caso ...Il classe 1999 macedone lascia gli azzurri e la Serie A: con i partenopei ha vinto una Coppa Italia e uno Scudetto ...Rouven Schroder, direttore sportivo del Lipsia, commenta così l'acquisto di Eljif Elmas tramite il sito ufficiale del club tedesco.