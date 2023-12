Effetti radioattivi Giorgetti | Superbonus come Chernobyl

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) "I dati degli ultimi mesi vanno addirittura peggio, in termini di uscite per la finanza pubblica, rispetto a quelli previsti dalla Nadef". Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Giancarlo, in Commissione Bilancio alla Camera parlando del. "Una norma fatta in un momento eccezionale purtroppo hauna centrale nucleare, che non riusciamo a gestire", h aggiunto.

Di qui l'attacco al Superbonus, 'una norma fatta in un momento eccezionale, che ha'. Parole che suonano come un No alle richieste di Fi di una proroga e che irritano i 5 Stelle. ...Di qui l'attacco al Superbonus, "una norma fatta in un momento eccezionale, che ha". Parole che suonano come un No alle richieste di Fi di una proroga e che irritano i 5 Stelle. ...(Adnkronos) – Giancarlo Giorgetti accetta di andare fuori dall’odg, ossia la manovra, e di rispondere in commissione Bilancio alla Camera alle domande delle opposizioni su Mes e nuovo Patto di Stabili ...ROMA (ITALPRESS) - 'L'Italia ha il debito al 140 per cento del Pil, e questo ci dà uno svantaggio in sede negoziale. Dobbiamo liberarci da ...