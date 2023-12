È morto l’ex presidente della Commissione Ue Jacques Delors | aveva 98 anni

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – E’all’età di 98Europea tra il 1985 e il 1995 ed ex ministro dell’Economia francese tra il 1981 e il 1984. Lo riferiscono i media francesi. “Con la scomparsa diviene a mancare una personalità che ha segnato, sulla base di valori cristiani, il percorso di rafforzamento dell’Europa”, scrive il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani su Twitter. “Alla sua famiglia il mio sentito cordoglio. Porteremo avanti le sue idee per un’Europa più forte ed unita”, aggiunge. Per Enrico Letta “l’Europa moderna sta oggi perdendo il suo padre fondatore. Tristezza e lacrime. Silenzio e rispetto – prosegue...