E' morto l' ex presidente della Commissione Ue Jacques Delors

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'exEuropea, considerato uno dei padri dell'euro, èall'età di 98 anni.ha guidato laUe dal gennaio 1985 al gennaio 1995, in tre mandati consecutivi. Finora è l'unico caso diin carica per tre mandati di fila.Durante la sua presidenza venne istituito il mercato unico, venne riformata la Politica agricola comune e furono firmati l'Atto unico europeo, gli accordi di Schengen e soprattutto il Trattato di Maastricht.“Con la scomparsa diviene a mancare una personalità che ha segnato, sulla base di valori cristiani, il percorso di rafforzamento dell'Europa. Alla sua famiglia il mio sentito ...

