E' morto l' ex ministro delle Finanze tedesco Schäuble

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) E'a 81 anni Wolfgang, exdell'Economia tedesca. Era uno dei più importanti esponenti della Cdu, con un'esperienza politica di oltre cinquant'anni, gran parte dei quali passati all'interno del Bundestag, la Camera bassa della Germania. Tanto da diventarne poi presidente, nel 2017, dopo aver lasciato l'incarico da titolare. Disi ricorda soprattutto una propensione per le politiche di austerity, le stesse che lo hanno portato a essere considerato un "falco" dell'Eurozona, soprattutto nelle trattative con il governo greco all'epoca della crisi del debito. In tal senso,arrivò addirittura a paventare l'espulsione della Grecia dal novero dei paesi con l'Euro. Dal 1990 era in sedia a rotelle dopo che, da ...