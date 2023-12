Dumbo | film su Rai1 | trama | attori e cast

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Questa sera, mercoledì 27 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il– remake del classico Disney uscito nel 2019 per la regia di Tim Burton. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Il, diretto da Tim Burton nel 2019, è un remake live-action dell’omonimod’animazione del 1941. La storia è ambientata negli anni ’20 e racconta le vicende di, un elefante nato con le orecchie enormi.viene emarginato dal circo in cui è nato finché non si scopre che è in grado di volare. A quel punto ilo circo decolla, ma non mancheranno i guai. Alla fine, grazie all’aiuto di ...

Su Rai Uno dalle 21.30. Quando l'ex acrobata e star del circo Holt Farrier fa ritorno dalla Prima Guerra Mondiale senza un braccio, il direttore, Max Medici lo riassume insieme ai figli ...In prima serata, invece, si proseguirà con la messa in onda deinatalizi e mercoledì 27 dicembre sarà la volta del classico Disney,in programma dalle 21:30 in poi, subito dopo Affari Tuoi ...Per la prima volta in chiaro, va in onda oggi, 27 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la versione in live action di "Dumbo", tra i classici Disney più amati in assoluto. In cabina di regis troviamo ...Per la prima serata in tv, mercoledì 27 dicembre su RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Dumbo”. Quando l’ex acrobata e star del circo Holt Farrier fa ritorno dalla Prima Guerra Mondiale se ...