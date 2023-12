Dramma in galleria | scontro tra bus di bimbi e ambulanza | ci sono morti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nel cuore di Urbino, il 27 Dicembre 2023, un tragico incidente ha scosso la tranquillità della cittadina marchigiana. Un autobus di studenti in gita con la parrocchia si è scontrato con un’all’interno di una. Come riportato su , l’impatto è stato così violento che l’ha preso fuoco, complicando le operazioni di soccorso. Le vittime accertate al momento4, tutte a bordo dell’. Nel veicolo c’erano tre operatori sanitari che stavano trasportando un paziente in condizioni critiche all’ospedale. Anche il paziente non ce l’ha fatta, perdendo la vita nell’incidente. Dall’altro lato, i ragazzi a bordo dell’autobustutti rimasti illesi, nonostante lo stato di shock in cui si trovavano. Solo due di loro, di 3 e 8 anni,stati ...