“Dopo Ballando con le stelle passa a Mediaset” Dalla Rai e sbarca subito su Canale 5

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Improvviso cambiamento nella tv pubblica.con le, una protagonista ha lasciato la Rai perre a. Un vero e proprio colpo di scena, ufficializzato nel pomeriggio del 27 dicembre. La diretta interessata è infatti apparsa in una delle trasmissioni del Biscione e i telespettatori hannocapito che avesse accettato la proposta. Al termine dicon le, vinto da Wanda Nara, ha lasciato quindi la Rai per andare a. Nonostante fosse apparsa inizialmente soprattutto in alcuni programmi della televisione pubblica italiana, ora l’ha convinta una presentatrice di5 e le è stato affidato un compito molto importante, che potrebbe proseguire anche nei prossimi ...