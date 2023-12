Donald Trump è già stato presidente | perché questa è la sua vera forza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) No, tecnicamentenon è salvo, nel senso che il processo sulla sua immunità presidenziale relativa ai fatti del 2020, si farà, ma non così presto come i Dem e il procuratore del Dipartimento di Giustizia Jack Smith speravano, e forse inizierà così tardi che gli eventi travolgeranno lo stesso processo, lo renderanno inutile. Come è noto la Corte Suprema, o Scotus come viene chiamata negli Usa, ha rigettato la richiesta dello stesso procuratore speciale che indaga sull'ex, rifiutandosi di fatto di emettere una sentenza d'urgenza sulla questione e quindi, involontariamente o meno, ha assecondato il gioco degli avvocati diche sperano di far iniziare tale processo il più tardi possibile. L'obiettivo, dicono i ben informati, sarebbe arrivare direttamente alle elezioni di novembre dopo le quali, ...