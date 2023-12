Domenica In | “Mara Venier? Bisogna vedere che succederà” Aria di cambiamento in Rai

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La prossimaIn è tutta da inventare. Parola di Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime della Rai. Non è chiaro il futuro di, tornata al timone del programma nel 2018 dopo un lungo periodo lontana dalla tv di Stato. Un rientro col botto per la conduttrice che però da qualche tempo deve fare i conti con l’agguerrita concorrenza. Ognipomeriggio Canale 5 dà del filo da torcere a ziacon Amici di MDe Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin, due show molto amati e seguiti dal pubblico italiano. Cambia tutto aIn: le parole del direttore Rai “La prossimaIn è tutta da inventare”, ha dichiarato Angelo Mellone in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Per il direttore ...

Aria di cambiamenti in Rai per la prossima stagione televisiva: a farlo sapere il direttore dell intrattenimento daytime Angelo Mellone. Novit e stravolgimenti aIn per la prossima stagione ...Venier condurrà ancoraInIn nasce in un periodo molto particolare chiamato austerity, quando cioè in Italia gli aumenti dei rincari del petrolio decisi dai fornitori arabi, ...Domenica In va reiventata. Lo afferma Angelo Mallone, direttore dell'intrattenimento daytime della Rai. «La prossima Domenica In sarà tutta da inventare, bisogna vedere ...