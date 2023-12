Docenti e ATA all’estero | bando in arrivo | domande dal 3 gennaio I requisiti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Saranno pubblicati il 2i bandi Maeci per il reclutamento del personale docente e ATA all'estero. Le- in base a quanto anticipato da Anief - potranno essere presentate sul sito Maeci dalle ore 9 del 3al 1° febbraio 2024. L'articolo .

nuove fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in Malattia : con messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 l’INPS ha definito, ... (orizzontescuola)

Sulla questione compiti per le vacanze in queste settimane si è aperto un ampio dibattito. Ad esempio, la preside del Convitto nazionale Umberto I ... (orizzontescuola)

... per esempio, di ripristinare il fondo per la formazione destinata ae personale, incrementandolo rispetto alla dotazione ai tempi della cosiddetta "buona scuola". Un'altra informazione ......emanasse una nota di chiarimento sull'applicazione del messaggio INPS del 22 dicembre 2023 sulla modifica dell'orario per le visite fiscali riferite allo stato di malattia die personale. ...Il ministro scrive a Repubblica: “Sul rinnovo dei contratti abbiamo messo risorse significative”. La nostra risposta ...Valditara: "Vogliamo dare un forte segnale di attenzione a chi lavora per il futuro e la crescita dei giovani" ...