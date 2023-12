Djokovic Atleta Europeo dell' Anno | eguagliato Roger Federer

Novakè stato elettoEuropeo dell'anno per la quinta volta. Ha così eguagliato i riconoscimenti di Roger Federer in questa graduatoria, stilata attraverso i voti di 27 agenzie di stampa ...... insieme a, Alcaraz e Medvedev . (Qui una disamina interessante sulla sua stagione 2024 e ... "Quando ero piccolo sognavo di avere una foto con un, e quando l'ho realizzato ero davvero ...Il campione serbo intervistato a Riyad a margine di un’esibizione con Carlos Alcaraz Novak Djokovic è in Arabia Saudita per una esibizione con Carlos Alcaraz ed evidentemente anche da quelle parti ci ...«Io come Tom Brady, voglio giocare fino a 40 anni », a dirlo è il numero uno al mondo del tennis Novak Djokovic, intervistato a margine dell’esibizione che lo attende alla Riyadh Season Tennis Cup.