Djokovic - Alcaraz diretta | la partita della Riyadh Season Tennis Cup LIVE

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)(ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novake Carlos(rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'...

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novake Carlos(rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'esibizione valido per la ' Riyadh Season Tennis Cup '. Il match è in programma alla ' Kingdom Arena ' di Riyadh ...Non mi sorprenderebbe sene vincesse un paio e see Sinner vincessero i restanti . Quindi solo il tempo ce lo dirà" , ha concluso. Jannik Sinner CarlosAustralian OpenLa stagione 2023 si è conclusa con lo show di Torino e le emozioni azzurre di Malaga: Jannik Sinner e Novak Djokovic sono stati i grandi protagonisti delle ultime settimane dell’anno ma il 2023 ci ha ...Ad un mese dalle emozioni di Coppa a Malaga si è già in astinenza da tennis! E SuperTennis provvede con la Riyadh Season Tennis Cup sul veloce ...