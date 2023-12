Djokovic - Alcaraz diretta 1 - 1 6 - 4 | 4 - 6 | la partita della Riyadh Season Tennis Cup LIVE

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)(ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novake Carlos(rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'...

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novake Carlos(rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'esibizione valido per la ' Riyadh Season Tennis Cup '. Il match è in programma alla ' Kingdom Arena ' di Riyadh ...Non mi sorprenderebbe sene vincesse un paio e see Sinner vincessero i restanti . Quindi solo il tempo ce lo dirà" , ha concluso. Jannik Sinner CarlosAustralian OpenIl 2023 è stato indubbiamente un anno molto positivo per il tennis italiano, con uno Jannik Sinner sempre più protagonista in grado di raggiungere la quarta posizione del ranking ATP, dopo essere arri ...