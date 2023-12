Diploma in 4 anni negli istituti professionali della Lombardia

Il percorso di studi degli istituti tecnici e professionali si accorcia di un anno, passando da 5 a 4 , ma fa accedere alla formazione biennale dell'Istituto tecnico superiore (Its) più adatto , per ...Un anno in meno:in quattronegli istituti tecnici e professionali, per accedere agli Its. Parte la sperimentazione in Lombardia. 'La Lombardia è pronta a sperimentare già nell'anno scolastico 2024/2025 ...Diploma in quattro anni negli istituti tecnici e professionali: al via la sperimentazione in Lombardia. Soddisfatto il ministro Valditara: "Un grande passo in avanti per il Paese".La Regione si prepara così a sperimentare la riforma dell’istruzione professionale prevista dal Pnrr e a ridurre il “mismatch” tra offerta formativa e necessità delle imprese ...