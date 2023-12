Diletta Leotta | il buongiorno nel lettone con Loris Karius e Aria Poi | in palestra per l' allenamento

Natale è alle porte e molti vip hanno già fatto le valigie per andare a festeggiare lontano dall'Italia. Tra i volti noti del gossip più amati, c'è ... (leggo)

Il Natale 2023 sarà il primo da mamma per Diletta Leotta , che nell’arco di pochi mesi ha letteralmente stravolto la sua vita. A fine 2022, infatti, ... (news.robadadonne)

Per Diletta Leotta è un Natale speciale, pieno di emozioni e felicità perché è il primo da mamma con la sua piccola Aria e il compagno Loris Karius ... (leggo)

Un anno fa, la vigilia di Natale , Diletta Leotta era nella sua Sicilia e scopriva di essere in dolce attesa. […] (perizona)

Diletta Leotta ha appena festeggiato un Natale veramente magico. Infatti per la conduttrice televisiva si trattava della prima festa più bella ... (dilei)

È tempo di rivelazioni per Francesca Sofia Novello , la compagna di Valentino Rossi . La modella, infatti, si è raccontata ai microfoni del podcast condotto da, Mamma Dilettante , lasciandosi andare a particolari confessioni a riguardo dell'intimità con l'ex pilota di Moto GP. Così, tra i tanti argomenti affrontati, uno in particolare ha ...Pippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita. Cristina Marino e Luca Argentero sono arrivati ormai a quota 3. De Niro è al settimo figlio. Paris Hilton (...Diletta Leotta e Loris Karius stanno trascorrendo insieme le loro seconde vacanze natalizie che, però, quest'anno, sono state rese speciali dalla presenza della loro prima bambina Aria."Se sono raccomandata Certo! È la verità! Ma essendo la figlia del capo, ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni": inizia così la prima intervi ...