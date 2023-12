Dichiarata morte cerebrale per il 17enne Simone | era una promessa del pugilato | schianto orribile

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una tragica vicenda ha scosso la città quando un grave incidente stradale avvenuto tra il 23 e il 24 dicembre ha portato a gravi conseguenze per due giovani. Il diciassettenneGlorioso, un promettente pugile, è stato ricoverato in condizioni critiche presso il Trauma Center di Villa Sofia. Dopo giorni di lotte per la vita, questa mattina è stata avviata la procedura di accertamento di, che si concluderà nel pomeriggio. Questo evento tragico ha portato il bilancio delle vittime a due, dopo ladi Michelangelo Aruta, 22 anni, coinvolto nello stesso incidente.Glorioso era considerato una giovanenel mondo del. Quest’estate aveva ricevuto l’opportunità di partecipare a un campo di allenamento nazionale presso il ...