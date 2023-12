Di Lorenzo | 'Se è arrivato Mazzarri vuol dire che il Napoli non va bene Dopo il Frosinone non ho dormito'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il difensore e capitano del, Giovanni Di, ha concesso un'intervista al TG1 in cui ha parlato della sua stagione in azzurro...

La conferma arriva anche dal dottorMarino, medico di Borgo San Dalmazzo e segretario della ... Il culmine non è ancora. Il Covid circola ma ha delle complicanze meno preoccupanti ...Il capitanoinvece accuserà Martina di aver manipolato Curro contro di lui. Leonor annuncia ... che eraa La Promessa per assistere Jimena. Poi Abel in combutta con Jimena ha fatto il ...Un figlio in arrivo per Lorenzo Tano e Lucrezia Lando Simon ne è certo, Caterina Balivo incrocia le dita, Rossella Erra ne ha già parlato con la ballerina ...Il Napoli è vicinissimo a fare un colpo a sorpresa nella nostra Serie A e a regalare a Mazzarri il vice Di Lorenzo. Ecco di chi si tratta. Quando il Napoli ha vinto lo storico terzo scudetto nella sco ...