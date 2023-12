Di Lorenzo | “Scudetto incredibile Quest’anno la mia partita più brutta da quando gioco a calcio”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il capitano del Napoli Giovanni Diè intervenuto questa sera ai microfoni del TG1, in diretta su Rai 1: le sue dichiarazioni Manca poco all’ultimo appuntamento del 2023 per il Napoli, in casa al Maradona, contro il Monza di Palladino. Un anno che senza dubbio rimarrà per sempre impresso nella mente dei tifosi azzurri e nella storia del club. L’anno del terzoperò non si è chiuso nel migliore dei modi. Gli ultimi mesi hanno visto il Napoli in balia delle scelte estive sbagliate, che hanno portato poi all’esonero di Garcia in favore del ritorno di Mazzarri. Anche con quest’ultimo però si fa fatica a ritrovare l’equilibrio di un tempo (in realtà soli sette mesi fa), specialmente in fase difensiva. Unica certezza capitan Di, che a prescindere da chi sia seduto in panchina ha sempre il posto da titolare assicurato ...