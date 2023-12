Di Lorenzo | «Quella contro il Frosinone è stata la partita più brutta da quando gioco a calcio»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato ai microfoni del TG1 su Rai 1 approfittando per fare a tutti gli auguri «Ne approfitto per fare tanti auguri di buone feste e di un buon 2024 per tutti» Il regalo di Natale più bello ricevuto quest’anno? «Ciò che è importante è stare con la mia famiglia e le mie bimbe. La mia prima bambina si chiama Azzurra, l’azzurro è un colore che mi piace e poi è il colore del Napoli. Vincere uno scudetto qua a Napoli è incredibile» Sullacon la Fiorentina «Non ho dormito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italiail. E’unasconfitta e una. Èla miapiùda...

... a pochi giorni dal Natale, Pinerolo ha costretto le Pantere a spingersi al tiebreak perche ...Bernardi (voto 9 anche per lui) ha trovato nella russa una realizzatrice coi fiocchi, ...Edizione dei record per un'edizione speciale,dei 50 anni, che rende e ha reso lo storico ...il trionfo con i premi di miglior difensore per Marco Bertot e di miglior attaccante per...Rintracciato a Cannobio il secondo dei due uomini condannati per gli abusi su una ragazzina avvenuti a maggio 2021 nella camera di un bed and breakfast ...Un figlio in arrivo per Lorenzo Tano e Lucrezia Lando Simon ne è certo, Caterina Balivo incrocia le dita, Rossella Erra ne ha già parlato con la ballerina ...