“Devo dirvi di Varrese” Grande Fratello | Signorini rompe il silenzio | “Chiuso l’argomento”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)2023, tutti contro Massimiliano, ma non ‘lui’. Il reality show di Alfonsonon promette per il meglio per il concorrente che negli ultimi tempi è stato preso di mira in seguito alle frasi su Bea che non sono per nulla piaciute ai fan della trasmissione che dopo quei fatti hanno chiesto la squalifica del concorrente. La polemica sollevata si è trascinata fino ad oggi, quando sul caso è intervenuto nuovamente anche Alfonso. Alfonsoprende le difese di Massimiliano. I toni e le espressioni usate con Beatrice Luzzi non sono affatto piaciute: perha avuto inizio un periodo decisamente delicato che lo avrebbe visto preso di mira da fan e anche alcuni nomi famosi, come quello di Gessica ...