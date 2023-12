Devastati una nave e un prezioso carico dei russi a Feodosiya Perso il 20% della flotta in 4 mesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nell'attacco al porto militare di Feodosia del 26 dicembre condotto dall'aviazione tattica ucraina è stata distrutta la grandeda sbarco russa Novocherkassk e un'altra imbarcazionemilitare russa al momento non identificata. I dettagli dell'accaduto, l'importanza delle grandi navi da sbarco per l'esercito russo, la vera causa dell'enorme esplosione nel porto die le stime sulle perditerussa negli ultimi.Cicca qui per vedere il video completo sul canale di Tommy N.D.