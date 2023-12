Detroit al 24^ ko di fila | stop Minnesota | bene Orlando e Clippers

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Per Fontecchio 8 punti nel successo dei Jazz su San Antonio NEW YORK (STATI UNITI) -entra suo malgrado nella storia: i 41 punti di Cade Cunningham non bastano, Brooklyn vince 118-112 con 24 punti di Johnson e 21 di Bridges e per i Pistons arriva il 24esimo ko consecutivo. Solo altre due squ

Non bastano alla squadra di Popovich, che non ha nulla da invidiare aa livello di sconfitte (1V - 23S nelle ultime 24), i 26 di un buon Keldon Johnson. Portland sorprende Sacramento 130 - ...RISULTATI E CLASSIFICHE NFL 2023/2024 - IL PROGRAMMA DI WEEK 17 29 DICEMBRE Ore 02:20 New York Jets @ Cleveland Browns (Diretta Dazn) 31 DICEMBRE Ore 02:15Lions @ Dallas Cowboys Ore 19:00 ...Quasi 39 anni e non sentirli affatto. LeBron James continua a dimostrare che il peso dell'età che avanza per lui conta fino ad un certo punto. Nella… Leggi ...Detroit è ad un passo da un altro record. I Philadelphia 76ers hanno perso 28 partite di fila spalmate tra 2 stagioni, tra il 2014-2015 e il 2015-2016. I Pistons possono fare '28' senza interruzioni, ...