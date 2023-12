Detenute ai fornelli | l’iniziativa del Garante Ciambriello

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dellle festività natalizie, ilcampano dei detenuti Samuele, d’intesa con la direzione del carcere, ha organizzato per domani alle ore 12, un pranzo tra ledel carcere di Bellizzi Irpino ed i loro familiari. Per l’occasione leprepareranno insieme alle volontarie dello Staff del, un pranzo tradizionale e dolci natalizi. Il pranzo sarà allietato anche dall’intervento musicale e canoro di Roberta Tondelli, di Rino Abbate, di Maria De Santis e di Sasà Di Mauro. I giornalisti ed i cameramen sono autorizzati ad entrare. Per il: “Questo non sarà un pranzo per le, ma un momento di convivialità e familiarità per creare un’atmosfera ...