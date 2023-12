Dentro Refuge | la prima Casa Lgbt aperta in Italia | “Così aiutiamo giovani vittime di omotransfobia a costruirsi una vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è lain. Si trova a Roma e offre un servizio diospitalità per ledi omolesbobitransfobia di età tra 18 e i 26 anni. Qui i ragazzi e le ragazze non solo possono trovare un letto e un pasto ma anche tanti servizi. “Quello che cerchiamo di fare è supportarli in tutto il loro percorso di crescita personale – spiega Marina Marini, Coordinatrice di– a partire dalla formazione scolastica o lavorativa. Qualsiasi cosa possa essere utile per provare a costruire una carriera. L’obiettivo è aiutare queste persone a essere più autonome. Siamo attivi dal 2016 e da qui sono passate più di 100 persone” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.