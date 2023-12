Dengue | decretata l’emergenza sanitaria in Argentina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’dichiara emergenza: la febbreregistra un aumento di contagi pari a 135.676 casi, e 68 morti nel 2023. Ciò che preoccupa gli esperti è che per il 93% dei casi il contagio è avvenuto nel Paese tra persone che non hanno visitato regioni tropicali, dove la malattia è endemica. Cos’è laLa febbreè una malattia virale Aedes aegypti. I sintomi principali sono febbre, eruzioni cutanee e dolori muscolari e articolari. Nelle forme più gravi, lapuò causare emorragie interne e nei casi più gravi, portare alla morte. In, per la prima volta, sono state segnalate infezioni didurante tutto l’anno, senza interruzioni durante i mesi più freddi. Una delle cause di aumenti di contagi è legata ...