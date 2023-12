Debast-Atalanta | nessun interesse concreto dei nerazzurri La situazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladi calciomercato tra l’e il difensore belga dell’Anderlecht Zeno. Cosa bolle in pentola? Tra le tante voci di mercato si era parlato di un fortedell’nei confronti del difensore belga Zeno: attualmente in forza all’Anderlecht. Tuttavia laè ben diversa rispetto a quanto si possa pensare. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, non c’èdella società nerazzurra per comprare Zeno, in quanto l’è attualmente concentrata su altri profili.