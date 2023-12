De Roon avvisa | «Atalanta | serve più cattiveria! Testa al Lecce»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le dichiarazioni del centrocampista dell’Marten Detra sconfitta contro il Bologna e voglia di riscatto in campionato Ai canali ufficiali, il centrocampista dell’Marten Deha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la sconfitta contro il Bologna e la voglia di riscattarsi in campionato. «Contro il Bologna meritavamo di vincere: abbiamo visto un’che sabato ha dominato creando occasioni su occasioni, rubando ogni loro pallone, costringendoli ad abbassarli. Dobbiamo capire che non possiamo perdere sempre negli scontri diretti: dobbiamo essere più forti e determinati in futuro.Vogliamo essere pronti per il, sempre con la giusta cattiveria».