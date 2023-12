DC Universe | James Gunn conferma il coinvolgimento del fumettista Tom King nei prossimi progetti

...Marvel Cinematic. Tuttavia, i risultati internazionali di Aquaman stanno superando di molto alcuni recenti flop in entrambi i franchise. I primi dati registrano infatti che il film di...... Joker 2, la prima immagine dal set del sequel con Joaquin Phoenix (FOTO) Joker: Folie à Deux Joker: Folie à Deux non farà parte del nuovo DC CinematicdiGunn. I dettagli della trama ...L'attore californiano non ha doppiato il personaggio della saga di Guardiani della Galassia nel corso della nuova serie animata.ultimo film dell’ormai naufragato DC Extended Universe che ci ha tenuto compagnia per quasi quindici anni tra alterne fortune. Il 2024 sarà un anno di pausa nella programmazione, durante la quale ...