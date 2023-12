D' Atri | Rappresentante comune tutela e portavoce interessi azionisti risparmio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Aggregare e coinvolgere sempre di più glidinelle scelte aziendali ricorrendo anche nuovi strumenti tecnologici innovativi, insieme alle forme più tradizionali. E' questo il compito deldi questa categoria diche esercita il suo ruolo con l'obiettivo di rafforzare lanei loro confronti e far sentire la loro voce con le aziende. A spiegarlo, parlando con l'Adnkronos, è Stella D'deglididi Mudra , dopo aver rivestito questo incarico anche in altre società come Unicredit e Italiaonline. "Le azioni di- spiega D'- sono ...

Anno nuovo, nuova governance per Fmts Group. In questi giorni i circa 400 dipendenti delle ventitré sedi (sedici in Italia e sette all’estero) hanno ... (ildenaro)

In questi giorni i circa 400 dipendenti delle 23 sedi (16 in Italia e 7 all’estero) della Fmts Group eleggono chi da gennaio li rappresenta nel ... (ildenaro)

A spiegarlo, parlando con l'Adnkronos, è Stella D'comune degli azionisti di risparmio di Webuild , dopo aver rivestito questo incarico anche in altre società come Unicredit e ...A spiegarlo, parlando con l'Adnkronos, è Stella D'comune degli azionisti di risparmio di Webuild , dopo aver rivestito questo incarico anche in altre società come Unicredit e ...(Adnkronos) – Aggregare e coinvolgere sempre di più gli azionisti di risparmio nelle scelte aziendali ricorrendo anche nuovi strumenti tecnologici innovativi, insieme alle forme più tradizionali. E’ q ...Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta ha aperto una inchiesta e disposto il sequestro della salma di una ragazza di 23 anni, Fabiana Alessi, morta ieri all’ospedale di Mazzarino, ...