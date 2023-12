Danyla De Vincentiis | “A Natale l’unico obbligo è stare bene”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le Feste sono sempre un momento particolare da vivere in famiglia. Tutti intorno a un tavolo per celebrare le festività religiose: un periodo ideale perinsieme che però, se affrontato male, può rivelarsi una polveriera. La DottoressaDe, parent coach, intervenendo nel programma “A Casa di Amici” prima di, ha offerto i suoi consigli per trascorrerequesti giorni di feste in famiglia. Dottoressa, cosa bisogna fare perdurante le Feste di? “A. Incomprensioni e difficoltà non devono compromettere l’ambiente. Preparare al meglio i momenti di festa è fondamentale. Il rispetto dello ...

