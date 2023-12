Dalla skin longevity al biohacking | la nuova frontiera anti-invecchiamento del 2024

Alla ricerca di un make up luminoso, fresco ma naturale anche per l’autunno? Il punto di partenza è la base: è nello step iniziale che si gioca ... (iodonna)

Il limone è, infatti, uno dei frutti più alcalinizzanti offertinatura. La sua composizione ... combattendo le imperfezioni cutanee e regalando una radiantinvidiabile. Mentre l'esperidina ......il premio Best of Beauty)massima facilità con cui si fonde con la pelle senza lasciare alcuna striscia marcata. Armani Luminous Silk Glow Blush 47,99 Douglas Make Up For Ever HDTwist & ...