Dalla carne alla produzione di energia verde

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non è la prima volta che affrontiamo il tema dei gas rinnovabili e del loro impatto sul settore agricolo e agroalimentare. Torniamo a farlo raccontando l’inaugurazione di un impianto di ultima generazione, con tecnologie e risultati d’avanguardia a livello europeo oltre che italiano. L’impianto lavoradi biometano realizzatoNewCo Biorg, a Spilamberto in provincia di Modena. La nuova società celebra la partnership tra due colossi del settore, il gruppo Hera – Herambiente – e la società Inalca (Gruppo Cremonini). La controllata Herambiente è il principale operatore nel settore del trattamento dei rifiuti, impegnata sul mercato nazionale e internazionale rappresentando un benchmark di riferimento europeo. Inalca invece è leader europeo nelladi carni bovine e prodotti ...

Post virali sostengono che il capo della sezione del Regno Unito di McDonald’s sarebbe stato convocato in Parlamento per riferire di casi di ... (open.online)

... considerata la gravità delle ferite alla mano sinistra procurateviolenta esplosione, è ... Accanto alla panchina dove è esploso il petardo hanno recuperato numerosi frammenti diumana: sono ...La preparazione Si toglie lamarinata, la si scola, vi si incorporano due uova intere e la si distribuisce a mucchietti al centro dei dischi di pasta preparata, utilizzandone la metà. Si ...scegliere pesce italiano aiuta anche a sostenere un settore della pesca e acquacoltura che vede impegnate circa 12mila imbarcazioni, colpite quest’anno da un drammatico aumento dei costi del gasolio ...In oltre otto case su dieci (82%) si riciclano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati anche per una crescente sensibilità verso la riduzione degli sprechi per motivi ...