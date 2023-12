Da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Belen Rodriguez e Stefano De Martino | tutte le coppie Vip che si sono lasciate nel 2023

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ilsta per volgere al termine e, come di consueto, è arrivato il momento di fare un bilancio dellefamose che quest’anno hanno annunciato la rottura. Una delle ‘rotture’ più chiacchierate è stata senza ombra di dubbio quella tra. Il conduttore e la produttrice televisiva hanno deciso di separarsi dopo 21 anni di matrimonio. Nonostante non siano più una coppia, i due hanno continuato a frequentarsi, soprattutto per il bene dei figli Silvia, Davide e Adele. Particolarmente discussa, anche la fine della storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. A fare scalpore, le successive dichiarazioni della donna che, nel salotto di Verissimo, ha confessato che l’ex calciatore – con il quale pensava di unirsi in matrimonio – l’ha fatta sentire ...

Foto di Sonia Bruganelli - Spetteguless.it Sui social non scappa nulla ai follower di Sonia Bruganelli che hanno notato un errore imperdonabile all'ex moglie di. Sembra essere apparso ...In tanti attendono il Festival di Sanremo e anche i meno appassionati sono comunque curiosi di carpire le news intorno a questo evento che prenderà il via a febbraio.- Spetteguless.it Partecipare a Sanremo è per un cantante un grande onore e quasi il coronamento massimo di una carriera. Anche prendere parte nella conduzione o comunque come ospite, è ...Fine anno, è tempo di bilanci per tutti. E così il 2023 sarà ricordato anche per i tanti addii dei personaggi dello spettacolo, alcuni più quotati altri inaspettati.Non solo The Voice Kids per Clementino: cosa lo terrà impegnato in televisione nei prossimi mesi Clementino è stato uno dei giudici dell'edizione che si è ...