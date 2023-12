Da Natale A Santo Stefano | Maria De Filippi su De Martino | “Ad Amici svenne | dentro grazie a me”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Rai2 sembrerebbe aver puntato davvero molto suDedato che ieri sera, durante la serata di, ha trasmesso il suo primo one man show dal titolo Da. Una serata evento registrata pochi giorni fa che ha permesso al conduttore di fare quello che ha sempre sognato. Fra gli ospiti ancheDe. #dae pureDebenedice #dein prima serata, one man show con ospiti illustri. Chi lo ferma più!! pic.twitter.com/zJIUzRT1yN — patrizia pagni (@patrizia pagni) December 26, 2023 DaA ...

Registrato la scorsa settimana presso il teatro 9 degli Elios in Roma, Da Natale a Santo Stefano su Rai2 si è presentato agli occhi del pubblico in ... (tvpertutti)

amaro per l'associazione di promozione sociale "Amici della Musica Nino Rota" di Fiorano Modenese, la quale, nella mattinata diStefano, si è svegliata con la sede allagata. Il ...Non molte ore dopo che la showgirl 38enne ha trascorso ilinsieme alla sua bambina e al nuovo compagno Elio Lorenzoni in Franciacorta. Nella mattinata diStefano è comparso sull'account ...Acli Terra, come sempre, è pronta a sostenere il comparto agricolo italiano in questo processo di cambiamento e inclusione, sintetizzando lo spirito di cura dell’umanità che contraddistingue il Santo ...Uno Stefano De Martino -story quello di stasera in prima serata su Rai 2 con il varietà “Da Natale a Santo Stefano”. L’ex ballerino di Amici , e attuale ...